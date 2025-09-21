LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen WSG Tirol!

7. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt im West-Derby die WSG Tirol. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Nach sechs Runden gleichauf mit Salzburg Tabellendritter ist Altach das Überraschungsteam der Saison. Sieben Spiele ist der einstige Abstiegskandidat saisonübergreifend zu Hause ungeschlagen.
„Wir wollten eine Heimmacht werden!“
„Wir wollten eine Heimmacht werden, das wollen wir fortführen“, meinte Coach Fabio Ingolitsch vor dem Duell mit der WSG. Der Salzburger sieht seine Truppe „mittlerweile sehr gefestigt“, wusste aber zugleich, „dass mit der WSG Tirol eine sehr unangenehme Mannschaft auf uns zukommt“.
„Gute 20 Minuten sind zu wenig!“
Nur drei Punkte fehlen den siebentplatzierten Wattenern auf Altach, das 1:4 gegen Rapid in der Vorwoche war die erste Saison-Nullnummer. „Gute 20 Minuten sind zu wenig“, erkannte Trainer Philipp Semlic danach. Ansonsten hatte der 42-Jährige bisher viel Grund zur Freude. So wie die Fans in der vergangenen Saison gegen Altach. Da entschied die WSG drei der vier Duelle für sich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.