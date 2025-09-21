Happy End für Reh, das am Flussufer geborgen wurde

Tier wurde in Freiheit entlassen

Nachdem die Kameraden das Reh in ihre Obhut nehmen konnten, wurde das Tier vorsorglich betreut und mit einer Decke gewärmt. Parallel dazu wurde der zuständige Jäger verständigt. In Abstimmung mit diesem konnte das Reh anschließend an geeigneter Stelle wieder frisch und fröhlich in die Freiheit entlassen werden.