Happy End für Reh, das am Flussufer geborgen wurde

Am Freitag erst durchschwamm Elch „Emil“ die Enns nach Oberösterreich, am Samstag musste ein Reh vom Ufer der Enns in Ernsthofen, Bezirk Amstetten in NÖ, gerettet werden, weil es nicht mehr selbstständig an Land gelangte.
Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Ernsthofen zu einer Tierrettung im Stauseebereich der Enns auf Höhe Rubring alarmiert. Vor Ort wurde ein hilfloses Reh bei der Slipstelle aufgefunden, das alleine nicht die Kraft fand, über die betonierte Anhöhe zurück an Land zu gelangen.
Passanten waren bereits anwesend und beruhigten das hilflose Tier, um eine gefährliche Rückkehr ins Wasser zu verhindern.
Tier wurde in Freiheit entlassen
Nachdem die Kameraden das Reh in ihre Obhut nehmen konnten, wurde das Tier vorsorglich betreut und mit einer Decke gewärmt. Parallel dazu wurde der zuständige Jäger verständigt. In Abstimmung mit diesem konnte das Reh anschließend an geeigneter Stelle wieder frisch und fröhlich in die Freiheit entlassen werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.