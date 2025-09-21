Vorteilswelt
Tierrettung an Enns

Happy End für Reh, das am Flussufer geborgen wurde

Niederösterreich
21.09.2025 13:43
Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Ernsthofen konnte das verängstigte Tier retten und auch ...
Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Ernsthofen konnte das verängstigte Tier retten und auch beruhigen. Es ist wohlauf.

Am Freitag erst durchschwamm Elch „Emil“ die Enns nach Oberösterreich, am Samstag musste ein Reh vom Ufer der Enns in Ernsthofen, Bezirk Amstetten in NÖ, gerettet werden, weil es nicht mehr selbstständig an Land gelangte.

Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Ernsthofen zu einer Tierrettung im Stauseebereich der Enns auf Höhe Rubring alarmiert. Vor Ort wurde ein hilfloses Reh bei der Slipstelle aufgefunden, das alleine nicht die Kraft fand, über die betonierte Anhöhe zurück an Land zu gelangen.

Passanten waren bereits anwesend und beruhigten das hilflose Tier, um eine gefährliche Rückkehr ins Wasser zu verhindern. 

Alleine schaffte es das hilflose Tier nicht, über die betonierte Anhöhe zu gelangen.
Alleine schaffte es das hilflose Tier nicht, über die betonierte Anhöhe zu gelangen.
Happy End für das kleine Reh – es wurde nach dem erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr wieder in ...
Happy End für das kleine Reh – es wurde nach dem erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr wieder in die Freiheit entlassen.

Tier wurde in Freiheit entlassen
Nachdem die Kameraden das Reh in ihre Obhut nehmen konnten, wurde das Tier vorsorglich betreut und mit einer Decke gewärmt. Parallel dazu wurde der zuständige Jäger verständigt. In Abstimmung mit diesem konnte das Reh anschließend an geeigneter Stelle wieder frisch und fröhlich in die Freiheit entlassen werden.

Niederösterreich

