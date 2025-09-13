Vorteilswelt
„Zu hart gerockt“

Elton John schockt Fans mit Fotos aus dem Spital

Society International
13.09.2025 15:07
Huch, was ist da passiert? Elton John zeigte sich auf Instagram eingegipst und mit Halskrause im ...
Huch, was ist da passiert? Elton John zeigte sich auf Instagram eingegipst und mit Halskrause im Krankenbett.(Bild: instagram.com/eltonjohn)

Da mussten die Fans von Elton John erst mal schlucken, als sie das neueste Posting des Sängers auf Instagram entdeckten. Denn die Musik-Legende meldete sich eingegipst und mit Halskrause aus dem Spital ...

„Zu hart gerockt ... endete im Gips!“, schrieb Elton John zu einer Bildergalerie, die er jetzt auf Instagram veröffentlichte. Zu sehen ist der 78-Jährige im Krankenbett, beide Beine sind eingegipst. Zudem trägt der Sänger eine Halskrause.

Alles halb so wild ...
Doch spätestens beim zweiten Blick auf die Fotos wird klar: Es steht um Elton John nicht so schlimm, wie es scheinen mag!

Klicken Sie sich hier durch die Fotos von Elton John:

Denn Elton John hat sich zum Glück nicht beide Beine gebrochen und am Hals verletzt, sondern liegt lediglich für die Dreharbeiten von „Spinal Tap II: The End Continues“, einer Mockumentary von Rob Reiner, im Spitalsbett. 

Selbst Ryan Phillippe geschockt!
Den Fans jagte Elton John mit diesem Posting aber dennoch einen Riesenschrecken ein. Sogar Sänger Charlie Puth gab zu: „Du hast mich erschreckt!“ Und Hollywoodstar Ryan Phillippe fügte hinzu: „Du hast mich auch erschreckt!“ 

Weitere Fans konnten nach dem ersten Schreck schon wieder lachen, schrieben: „Ich bin am Flughafen und mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, Jesus!“, oder: „Immer am Leuchten!“

Letzterer Kommentar bezog sich mit einem Augenzwinkern auf die zahlreichen Glitzersteinchen, die sowohl den Requisiten-Gips, als auch die Halskrause von Elton John zierten.

