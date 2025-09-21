Vorteilswelt
Ranking-Hoch erwartet

Stark! Lilli Tagger holt nächsten Turnier-Sieg

Tennis
21.09.2025 13:30
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: GEPA)

Die Osttirolerin Lilli Tagger hat am Sonntag ihren nächsten Turnier-Sieg gelandet!

Eine Woche nach ihrem in Bukarest fixierten zweiten Titel-Gewinn im Erwachsenen-Tennis legte die 17-Jährige beim ITF-W75-Sandplatz-Event von Kursumlijska Banja in Serbien gegen die 16-jährige russische Qualifikantin Radda Solotarawa mit einem 5:7-6:2-6:2-Sieg nach. Auf Position 8 gesetzt gewann Tagger ab dem Viertelfinale stets in drei Sätzen.

Tagger hat nun zehn Match-Siege in Folge stehen und seit Anfang August nur gegen ihre Landsfrau Sinja Kraus verloren – im Finale von Amstetten und im Halbfinale von Wien. In der Weltrangliste wird die Junioren-Titelgewinnerin der French Open von Platz 275 aus erneut ein Karriere-Hoch erreichen, Tagger steht ab Montag in den Top-220.

Swiatek gewinnt in Seoul
Beim WTA-Turnier in Seoul in Südkorea setzte sich die topgesetzte Iga Swiatek gegen die zweitgereihte Russin Jekaterina Alexandrowa nach klar verlorenem ersten Satz mit 1:6, 7:6(3), 7:5 durch. Es war Swiateks erster Auftritt seit ihrem Viertelfinal-Out bei den US-Open und der heuer dritte Titel-Gewinn der polnischen Weltranglisten-Zweiten nach jenen beim Grand Slam in Wimbledon und beim 1000er-Turnier in Cincinnati.

