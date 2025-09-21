Stark! Lilli Tagger holt nächsten Turnier-Sieg

Swiatek gewinnt in Seoul

Beim WTA-Turnier in Seoul in Südkorea setzte sich die topgesetzte Iga Swiatek gegen die zweitgereihte Russin Jekaterina Alexandrowa nach klar verlorenem ersten Satz mit 1:6, 7:6(3), 7:5 durch. Es war Swiateks erster Auftritt seit ihrem Viertelfinal-Out bei den US-Open und der heuer dritte Titel-Gewinn der polnischen Weltranglisten-Zweiten nach jenen beim Grand Slam in Wimbledon und beim 1000er-Turnier in Cincinnati.