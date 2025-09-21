Lesen, Schreiben, Rechnen und Sport

Sportliche Bevölkerung spart Geld

Und warum hinkt Österreich im Bereich der Sportstätten für den Spitzen- und Breitensport dem größten Teil der Welt so hoffnungslos und teilweise schon peinlich hinterher?

Natürlich ist das liebe Geld da ein entscheidender Punkt. Aber mittlerweile sollte die Message auch beim Letzten angekommen sein: Eine sportliche Bevölkerung spart Geld. Und zwar richtig viel Geld.