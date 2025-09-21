Lesen, Schreiben, Rechnen und Sport

Sportnation Österreich!? Davon sind wir leider nach wie vor meilenweit entfernt. Die seit Jahrzehnten diskutierte, dringend nötige tägliche Turnstunde gibt es in 86 Prozent der Schulen noch immer nicht. Und unsere Sportstätten-Landschaft ist großteils zum Genieren. Eine Kolumne von Alex Hofstetter.
Jeder weiß es. Und trotzdem ist es scheinbar so schwierig. Warum ist die Umsetzung der täglichen Turnstunde für Österreichs Kinder seit Jahrzehnten ein Thema und punkto Umsetzung doch so fern wie der Mond? Aktuell stehen wir bei 14 Prozent der Schulen in unserem Land.
Sportliche Bevölkerung spart Geld
Und warum hinkt Österreich im Bereich der Sportstätten für den Spitzen- und Breitensport dem größten Teil der Welt so hoffnungslos und teilweise schon peinlich hinterher?
Natürlich ist das liebe Geld da ein entscheidender Punkt. Aber mittlerweile sollte die Message auch beim Letzten angekommen sein: Eine sportliche Bevölkerung spart Geld. Und zwar richtig viel Geld.
Die Folgen des Bewegungsmangels kosten Österreich aktuell 2,4 Milliarden Euro – pro Jahr! Um die tägliche Turnstunde auf die gesamte Nation „auszurollen“, wären 150 Millionen Euro notwendig. Eigentlich eine einfache Rechnung. Österreich benötigt derzeit sieben Krankenbetten pro 1000 Einwohner, eine Sportnation wie Schweden nur zwei.
Veranstaltungen wie der gestrige „Tag des Sports“ auf dem Wiener Heldenplatz sind kaum hoch genug einzustufen, setzen Impulse, können Kinder zu Sportlern machen. Denn Sport ist und bleibt die beste und natürlichste Medizin der Welt.
