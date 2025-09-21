Zeitfahr-WM-Gold für Reusser ++ Kiesenhofer 17.

Olympia-Siegerin Anna Kiesenhofer hat am Sonntag bei den Rad-Weltmeisterschaften in Ruanda im Zeitfahren der Frauen Rang 17 belegt!
Die 34-jährige Niederösterreicherin benötigte in der Hauptstadt Kigali für die 31,2-Kilometer-Distanz über 460 zu überwindende Höhenmeter 46:58,99 Minuten, womit sie rund 3:50 Minuten auf die siegreiche Marlen Reusser verlor.
Die ebenso 34-jährige Schweizerin siegte überlegen 52 Sekunden bzw. 1:05 Minuten vor den Niederländerinnen Anna van der Breggen und Demi Vollering.
„Eine unerledigte Angelegenheit“
Kiesenhofer hatte das Zeitfahren zum Auftakt der ersten Rad-Titelkämpfe auf afrikanischen Straßen vor der Konkurrenz als „eine unerledigte Angelegenheit“ bezeichnet.
Sie sei in der Vorbereitung von einer Knieverletzung beeinträchtigt gewesen. „Mir ist dadurch viel Trainingszeit entgangen.“
