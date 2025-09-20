Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minister überzeugt:

Schottlands EU-Beitritt in zehn Jahren realistisch

Außenpolitik
20.09.2025 13:11
Noch ist Schottland ein Teil Großbritanniens, doch as
Noch ist Schottland ein Teil Großbritanniens, doch as(Bild: APA/AFP/ANDY BUCHANAN)

Innerhalb der nächsten zehn Jahre dürfte Schottland nach Ansicht des Außenministers wieder ein Teil der EU werden. Zuvor muss das weitgehend autonome Landesteil des Vereinigten Königreichs allerdings die vollständige Unabhängigkeit erlangen.

0 Kommentare

„Ich halte es für durchaus realistisch, dass innerhalb eines Jahrzehnts sowohl Schottland als auch ein vereinigtes Irland Teil der Europäischen Union sein werden“, sagte der schottische Minister Angus Robertson am Samstag in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eine Hürde seien die britischen Politiker, die Schottland nicht verlieren wollten. „Sie werden jede Menge Gründe finden, um zu sagen: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte Robertson, der früher als Radiojournalist in Österreich arbeitete.

Außenminister Angus Robertson
Außenminister Angus Robertson(Bild: APA/AFP/ANDY BUCHANAN)

An einem Referendum werde bereits gearbeitet. Ein solches „wird auch kommen“, erklärte der Politiker von der Schottischen Nationalpartei. Beim ersten Volksentscheid vor elf Jahren hatten sich 55 Prozent der Wähler gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. 45 Prozent stimmten dafür.

Lesen Sie auch:
Mit kernigen Ansagen, provokanten Auftritten und einem unerschütterlichen Siegeswillen will er ...
Krone Plus Logo
Farage im Aufwind
Brexit-Architekt will Großbritannien übernehmen
17.08.2025
„Zutiefst veraltet“
Schottische Grüne für Abschaffung der Monarchie
19.06.2024

Referendum soll „so schnell wie möglich“ stattfinden
Seitdem ist die Zustimmung nicht weniger geworden, wie verschiedene regelmäßige Umfragen zeigen. Für Robertson kann ein zweites Referendum beginnen: „Wir wollen, dass es so schnell wie möglich stattfindet.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
168.117 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
131.758 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
102.788 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1738 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1038 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
959 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Außenpolitik
Sicherheitsgarantien
Selenskyj: Treffen mit Trump bei der UNO
Minister überzeugt:
Schottlands EU-Beitritt in zehn Jahren realistisch
„Krone“-Leserecho
Kommunismus, Show und Milchmädchenrechnung
„Druck erhöhen“
Baerbock wirbt um Zweistaatenlösung
Debatte um US-Medien
Republikaner Cruz kritisiert „Mafia-Methoden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf