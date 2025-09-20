Schottlands EU-Beitritt in zehn Jahren realistisch

„Ich halte es für durchaus realistisch, dass innerhalb eines Jahrzehnts sowohl Schottland als auch ein vereinigtes Irland Teil der Europäischen Union sein werden“, sagte der schottische Minister Angus Robertson am Samstag in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eine Hürde seien die britischen Politiker, die Schottland nicht verlieren wollten. „Sie werden jede Menge Gründe finden, um zu sagen: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte Robertson, der früher als Radiojournalist in Österreich arbeitete.