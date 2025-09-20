Schottlands EU-Beitritt in zehn Jahren realistisch

Innerhalb der nächsten zehn Jahre dürfte Schottland nach Ansicht des Außenministers wieder ein Teil der EU werden. Zuvor muss das weitgehend autonome Landesteil des Vereinigten Königreichs allerdings die vollständige Unabhängigkeit erlangen.
„Ich halte es für durchaus realistisch, dass innerhalb eines Jahrzehnts sowohl Schottland als auch ein vereinigtes Irland Teil der Europäischen Union sein werden“, sagte der schottische Minister Angus Robertson am Samstag in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eine Hürde seien die britischen Politiker, die Schottland nicht verlieren wollten. „Sie werden jede Menge Gründe finden, um zu sagen: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte Robertson, der früher als Radiojournalist in Österreich arbeitete.
An einem Referendum werde bereits gearbeitet. Ein solches „wird auch kommen“, erklärte der Politiker von der Schottischen Nationalpartei. Beim ersten Volksentscheid vor elf Jahren hatten sich 55 Prozent der Wähler gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. 45 Prozent stimmten dafür.
Referendum soll „so schnell wie möglich“ stattfinden
Seitdem ist die Zustimmung nicht weniger geworden, wie verschiedene regelmäßige Umfragen zeigen. Für Robertson kann ein zweites Referendum beginnen: „Wir wollen, dass es so schnell wie möglich stattfindet.“
