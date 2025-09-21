Vorteilswelt
Rauchfangkehrer als Filmstars in Hollywood geehrt

Wien
21.09.2025 11:00
Alexander Schukoff, Michael Cesnek, Nadeschda Schukoff, Christian Leiner, Peter Hönig und Thomas Gollner
Alexander Schukoff, Michael Cesnek, Nadeschda Schukoff, Christian Leiner, Peter Hönig und Thomas Gollner

Die Doku über die fleißigen Handwerker aus Wien holte bei den US Awards in Los Angeles (USA) jetzt zweimal Silber. Eine große Ehre.

Mit ihrer „Schnitzel-Doku“ haben die Wiener Fleischhauer im Vorjahr einen begehrten Filmpreis in den USA abgeräumt. Jetzt ziehen ihre Kollegen, die Rauchfangkehrer, nach.

Der Dokumentarfilm „Vom Rußknecht zum Energieberater“ wurde bei den renommierten US International Awards 2025 in Los Angeles (USA) gleich zweifach ausgezeichnet. Mit Silber in den Kategoreien „Documentaries and Reports – Environment, Ecology and Sustainability“ sowie „Documentaries and Reports – Safety“.

Erneut zeigten sich die Filmemacher Nadeschda und Alexander Schukoff für die Umsetzung verantwortlich. Der Streifen erzählt anhand eingehender Bilder und persönlicher Geschichten aus Wien, wie die Rauchfangkehrer aktiv zu Energiewende und Umweltschutz beitragen.

Innungsmeister Christian Leiner ist sehr stolz über die Ehrung: „Wir Rauchfangkehrer sind heute nicht nur Garanten für Brandschutz und Sicherheit, sondern auch wichtige Partner in Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes. Diese internationale Auszeichnung macht uns sehr stolz und unterstreicht die Bedeutung unseres Handwerks über weit die Grenzen Österreichs hinaus.“

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Wien
Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
