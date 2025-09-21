Rauchfangkehrer als Filmstars in Hollywood geehrt

Innungsmeister Christian Leiner ist sehr stolz über die Ehrung: „Wir Rauchfangkehrer sind heute nicht nur Garanten für Brandschutz und Sicherheit, sondern auch wichtige Partner in Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes. Diese internationale Auszeichnung macht uns sehr stolz und unterstreicht die Bedeutung unseres Handwerks über weit die Grenzen Österreichs hinaus.“