Rauchfangkehrer als Filmstars in Hollywood geehrt

Die Doku über die fleißigen Handwerker aus Wien holte bei den US Awards in Los Angeles (USA) jetzt zweimal Silber. Eine große Ehre.
Mit ihrer „Schnitzel-Doku“ haben die Wiener Fleischhauer im Vorjahr einen begehrten Filmpreis in den USA abgeräumt. Jetzt ziehen ihre Kollegen, die Rauchfangkehrer, nach.
Der Dokumentarfilm „Vom Rußknecht zum Energieberater“ wurde bei den renommierten US International Awards 2025 in Los Angeles (USA) gleich zweifach ausgezeichnet. Mit Silber in den Kategoreien „Documentaries and Reports – Environment, Ecology and Sustainability“ sowie „Documentaries and Reports – Safety“.
Erneut zeigten sich die Filmemacher Nadeschda und Alexander Schukoff für die Umsetzung verantwortlich. Der Streifen erzählt anhand eingehender Bilder und persönlicher Geschichten aus Wien, wie die Rauchfangkehrer aktiv zu Energiewende und Umweltschutz beitragen.
Innungsmeister Christian Leiner ist sehr stolz über die Ehrung: „Wir Rauchfangkehrer sind heute nicht nur Garanten für Brandschutz und Sicherheit, sondern auch wichtige Partner in Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes. Diese internationale Auszeichnung macht uns sehr stolz und unterstreicht die Bedeutung unseres Handwerks über weit die Grenzen Österreichs hinaus.“
