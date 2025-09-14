Vorteilswelt
Wienerin der Woche

Junge All-Touristin: Hannah greift nach Sternen

Wien
14.09.2025 11:00
(Bild: Laurent Theillet/SudOuest)

Die 17-jährige Schülerin hat sich Platz als Wiens „Astronautin für einen Tag“ erkämpft – nicht nur für sich selbst

Schon als Kind wollte sie immer länger aufbleiben, um das nächtliche Firmament zu beobachten, erzählt die 17-jährige Wiener Schülerin Hannah Zipfinger. Nun ist sie den Sternen ein Stück näher gekommen: Sie wurde nach einem harten Auswahlverfahren, das den Tests der Europäischen Raumfahrtbehörde schon recht nahe kommt, zu Wiens Vertreterin beim Programm „Astronaut for a Day“ des Mobilitätsministeriums. Dessen Höhepunkt: ein Parabelflug, bei dem Schwerelosigkeit erlebt werden kann.

Hannah Zipfinger will Mädchen Mut machen
Hannah Zipfinger will Mädchen Mut machen

Will andere inspirieren
Damit werde ein Traum wahr, meint Hannah gegenüber der „Krone“. Mindestens so sehr freue sie sich jedoch auf die Zeit danach. Dann soll sie als „Space Ambassador“ ihre Leidenschaft für den Weltraum und Astrophysik an andere weitergeben. Damit will sie vor allem Mädchen für Naturwissenschaften und Technik interessieren, gerade wegen sexistischer Vorurteile: „Ich bin der Meinung, dass sich das endlich ändern muss.“

Vorbild für andere sein
Das Überwinden von Hürden liegt Hannah im Blut, auch ihrer eigenen: Gerade aus Scheu davor, beobachtet zu werden, lernte sie Stepptanzen, steht inzwischen damit auf Bühnen – und legte dann noch mit der Teilnahme bis ins Finale des Redewettbewerbs „Sag’s Multi“ eins drauf. „Wienerin der Woche“ ist Hannah aber nicht nur wegen ihrer Erfolge, sondern weil sie damit vorzeigen will, wie jeder mit einem Ziel vor Augen über sich hinauswachsen kann – bis zu den Sternen und weiter.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Wien
Wienerin der Woche
Junge All-Touristin: Hannah greift nach Sternen
Exklusiv-Interview
Musiker RAF Camora: Zurück aus der Dunkelheit
Bis zu 176 Euro/Tag
Nach Strafzettel-Orgie: Welle von teuren Anzeigen
In Wien aufgeflogen
Am Fiskus vorbei: Taxi-Clan hinterzog Millionen
Bundesliga-Ticker
Rapid gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE
