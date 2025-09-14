Junge All-Touristin: Hannah greift nach Sternen

Die 17-jährige Schülerin hat sich Platz als Wiens „Astronautin für einen Tag“ erkämpft – nicht nur für sich selbst
Schon als Kind wollte sie immer länger aufbleiben, um das nächtliche Firmament zu beobachten, erzählt die 17-jährige Wiener Schülerin Hannah Zipfinger. Nun ist sie den Sternen ein Stück näher gekommen: Sie wurde nach einem harten Auswahlverfahren, das den Tests der Europäischen Raumfahrtbehörde schon recht nahe kommt, zu Wiens Vertreterin beim Programm „Astronaut for a Day“ des Mobilitätsministeriums. Dessen Höhepunkt: ein Parabelflug, bei dem Schwerelosigkeit erlebt werden kann.
Will andere inspirieren
Damit werde ein Traum wahr, meint Hannah gegenüber der „Krone“. Mindestens so sehr freue sie sich jedoch auf die Zeit danach. Dann soll sie als „Space Ambassador“ ihre Leidenschaft für den Weltraum und Astrophysik an andere weitergeben. Damit will sie vor allem Mädchen für Naturwissenschaften und Technik interessieren, gerade wegen sexistischer Vorurteile: „Ich bin der Meinung, dass sich das endlich ändern muss.“
Vorbild für andere sein
Das Überwinden von Hürden liegt Hannah im Blut, auch ihrer eigenen: Gerade aus Scheu davor, beobachtet zu werden, lernte sie Stepptanzen, steht inzwischen damit auf Bühnen – und legte dann noch mit der Teilnahme bis ins Finale des Redewettbewerbs „Sag’s Multi“ eins drauf. „Wienerin der Woche“ ist Hannah aber nicht nur wegen ihrer Erfolge, sondern weil sie damit vorzeigen will, wie jeder mit einem Ziel vor Augen über sich hinauswachsen kann – bis zu den Sternen und weiter.
