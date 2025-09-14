Junge All-Touristin: Hannah greift nach Sternen

Vorbild für andere sein

Das Überwinden von Hürden liegt Hannah im Blut, auch ihrer eigenen: Gerade aus Scheu davor, beobachtet zu werden, lernte sie Stepptanzen, steht inzwischen damit auf Bühnen – und legte dann noch mit der Teilnahme bis ins Finale des Redewettbewerbs „Sag’s Multi“ eins drauf. „Wienerin der Woche“ ist Hannah aber nicht nur wegen ihrer Erfolge, sondern weil sie damit vorzeigen will, wie jeder mit einem Ziel vor Augen über sich hinauswachsen kann – bis zu den Sternen und weiter.