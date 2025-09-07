Mut zur Wahrheit als Medizin für Gesundheitssystem

Finger in der Wunde, Selbstkritik inklusive

Der Wiener Patientenanwalt unternimmt statt taktischer Winkelzüge lieber alles, um seiner Amtsbezeichnung gerecht zu werden. Jelinek legt den Finger dort in die Wunden des Wiener Gesundheitssystems, wo es wehtut und nimmt dabei auch sich selbst nicht aus: In seinem diesjährigen Bericht, den er am 4. September präsentierte, findet sich etwa die Befürchtung, dass die hohen Datenschutz-Anforderungen seiner Institution vielleicht Schwellenangst bei Hilfesuchenden aufkommen lassen – samt Lösungsvorschlägen für den Gesetzgeber, damit er wirklich jedem einzelnen Anliegen nachgehen kann und sich nicht zuletzt so selbst mehr Arbeit aufhalst.