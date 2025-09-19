Vorteilswelt
„Werden alles geben“

NEOS werben mit „Bildungstour“ für Reformen

Innenpolitik
19.09.2025 13:59

Die NEOS wollen ihre bisherige Handschrift in der Dreierkoalition im Zuge einer „Bildungstour“ von Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre verstärkt bewerben. Es gehe darum, bei den „gewaltigen Umbrüchen“ im Bildungssystem die Bürger mitzunehmen, so NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Freitag. 

Gleichzeitig dämpfte er die „riesige Erwartungshaltung“: „Wir werden alles geben, aber es werden nach fünf Jahren nicht alle Probleme gelöst sein.“ Der zuständige pinke Bildungsminister Christoph Wiederkehr ist bei der Tour nicht dabei.

Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre
Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre

Menschen sollen in Reformen eingebunden werden
Künsberg Sarre sprach von einem Paradigmenwechsel gegenüber dessen Vorgängern, dass man die Menschen bei den Reformen einbinden wolle, weil die vielbeschworene „Aufholjagd“ nur gemeinsam gelingen könne. „Es ist ein Bohren dicker Bretter, das spüren wir schon“, so die Bildungssprecherin, die ab Oktober Bildungseinrichtungen in allen Bundesländern besuchen und sich in öffentlichen Diskussionsveranstaltungen mit Betroffenen und Interessierten austauschen will.

Das neue Schuljahr sei „ein Jahr der Veränderung“ nach jahrzehntelangem Stillstand, so Shetty und verwies etwa auf den Ausbau der Deutschförderung, die Orientierungsklassen, die geplante verpflichtende Sommerschule, den Ausbau der Elternpflichten, Kopftuchverbot und mehr Unterstützungspersonal. „In der Pipeline“ sei zudem die Ausrollung der Finanz- und Wirtschaftsbildung in 50 Gymnasien und der Chancenbonus für 400 Schulen mit besonders schwierigen Voraussetzungen.

Folgen Sie uns auf