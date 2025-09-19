NEOS werben mit „Bildungstour“ für Reformen

Menschen sollen in Reformen eingebunden werden

Künsberg Sarre sprach von einem Paradigmenwechsel gegenüber dessen Vorgängern, dass man die Menschen bei den Reformen einbinden wolle, weil die vielbeschworene „Aufholjagd“ nur gemeinsam gelingen könne. „Es ist ein Bohren dicker Bretter, das spüren wir schon“, so die Bildungssprecherin, die ab Oktober Bildungseinrichtungen in allen Bundesländern besuchen und sich in öffentlichen Diskussionsveranstaltungen mit Betroffenen und Interessierten austauschen will.