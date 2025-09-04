Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch nicht alles?

Wien kürzt Mindestsicherung – für Neos nicht genug

Wien
04.09.2025 19:00
Bei der Mindestsicherung sind für das Jahr 2026 umfassende Einsparungen geplant. Auch um die ...
Bei der Mindestsicherung sind für das Jahr 2026 umfassende Einsparungen geplant. Auch um die angespannte Haushaltslage zu verbessern.(Bild: Schöndorfer Karl)

Die Budgetsituation in Wien ist äußerst angespannt. Nach den Preiserhöhungen bei Öffis & Co. soll jetzt auch bei der Mindestsicherung für Kinder und Wohngemeinschaften gekürzt werden, wie Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) ankündigte. Doch die Reformen könnten noch nicht alles gewesen sein, denn der pinke Koalitionspartner will mehr.

0 Kommentare

Erst am Montag gab das Rathaus die Preis- und Gebührenerhöhungen bei Öffis und Parkpickerl bekannt. Nun die völlig überraschende Ankündigung von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): Er will auch Reformschritte bei den ausufernden Kosten für die Mindestsicherung setzen.

Bei Wohngemeinschaften soll es Reduktionen geben. Einzelpersonen bekommen bisher den Höchstsatz ...
Bei Wohngemeinschaften soll es Reduktionen geben. Einzelpersonen bekommen bisher den Höchstsatz bei der Mindestsicherung.(Bild: goodluz - stock.adobe.com)

Das Stadtoberhaupt stellt in Aussicht, dass dabei an verschiedenen Stellen gekürzt wird. So sollen Beträge, die für das Wohnen zweckgewidmet sind, künftig auch bei Kindern von der Mietbeihilfe abgezogen werden. Wohngemeinschaften wiederum werden Familien gleichgestellt, was ebenfalls eine Reduktion der Kosten bringen soll. Für Dreijährige steht eine Kindergartenpflicht im Raum. Ziel sei es, Menschen stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren und dabei zugleich die soziale Absicherung zu gewährleisten. Das Aus für den Schulungszuschlag ist schon länger bekannt.

1,2 Milliarden Euro

sind für die Auszahlung der Mindestsicherung für das Jahr 2025 budgetiert. 115 Millionen Euro sollen mit den Reformen nun weniger an Unterstützung ausgeschüttet werden. Die Bundesregierung arbeitet an einer bundeseinheitlichen Sozialhilfe.

Angesichts der wachsenden Belastung des Sozialsystems herrscht akuter Handlungsbedarf. Denn fast zwei Drittel der Bezieher der Mindestsicherung sind keine Österreicher und die Kosten werden sich 2025 auf weit über eine Milliarde Euro belaufen. Drei von vier arbeitslose oder in Schulung befindliche Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte leben in Wien. Künftig ist eine Abwicklung der Mindestsicherung über das Arbeitsmarktservice angedacht, so Ludwig. Damit soll der Fokus stärker auf die berufliche Integration der Betroffenen gelegt werden.

Er betonte, dass Wien auch künftig eigenständige Schritte setzen wird, sich aber gleichzeitig für eine bundesweite, „sinnvolle Lösung“ im Herbst einsetzt. Doch auch in Wien könnte noch nicht das letzte Wort gesprochen sein.

Zitat Icon

Mit diesen Maßnahmen haben wir gezeigt, dass eine Evaluierung der Mindestsicherung nicht automatisch bedeuten muss, mit dem Rasenmäher und ohne Rücksicht auf die Auswirkungen runterzukürzen, nur um polemische Zurufe von außen zu befriedigen.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

Bild: Eva Manhart

Pinker Koalitionspartner will weitere Reformen
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling erklärte bereits im Wien-Wahlkampf, dass sie eine Schieflage sehe, wenn manche von Nicht-Arbeit mehr bekommen, als viele durch Arbeit verdienen können. Sie sprach sich für eine Kürzung der Sozialhilfe aus und „sinkende Beiträge pro Kind“. Stattdessen wollen die Neos auf Sachleistungen setzen. Für den Juniorpartner im Rathaus ist das also noch nicht alles. Man führe dazu gerade „intensive Gespräche“ mit dem Koalitionspartner SPÖ, heißt es aus dem Büro der Vizestadtchefin.

9000 Euro für Großfamilie
Diese Fälle regen noch immer auf

Die Aufregung war groß, als die „Krone“ im Mai 2025 aufdeckte, dass eine syrische Familie mit elf Kindern in Wien monatlich etwa 9000 Euro an staatlichen Leistungen kassiert. Empörung und massive Diskussionen waren die Folge. SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker sprach lapidar von einem „Randphänomen“.

Eine Familie erhält 9000 Euro an Sozialleistungen – pro Monat. Nur einige der „Krone“- ...
Eine Familie erhält 9000 Euro an Sozialleistungen – pro Monat. Nur einige der „Krone“- Schlagzeilen aus den vergangenen Monaten.(Bild: Krone KREATIV)

Kurz danach sorgte ein internes Schreiben aus der MA 5 für Aufsehen, dass die Mindestsicherung in ihrer aktuellen Form schon im nächsten Jahr nicht mehr finanzierbar ist. Außer, es wird in anderen Bereichen gekürzt. Auch der „Krone“-Bericht, dass Mindestsicherungsbezieher im Gefängnis sogar weiterhin die Mietbeihilfe ausbezahlt bekommen, ist für viele Wiener nach wie vor unverständlich. Dass die Stadtregierung rasch gegensteuern musste, ist einleuchtend.

Doch noch im Juni 2025 beteuerte Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) in ihrem Antrittsinterview, gemeinsam mit dem Bund an einer Lösung zu arbeiten. Nachsatz: „Aber wenn ich den Eindruck habe, dass wir nicht bald zu einer Lösung kommen, dann wird Wien einen eigenen Reformvorschlag vorlegen.“

Lesen Sie auch:
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mindestsicherung
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
10.08.2025
Bereits nächstes Jahr:
Wiens Mindestsicherung nicht mehr finanzierbar?
31.05.2025
Mindestsicherung etc.
Syrische Großfamilie kassiert 9000 Euro pro Monat
23.05.2025

Jetzt war es offenbar so weit. Denn Wien muss sparen und die Stadt preschte vor. Für das Jahr 2026 sind jetzt also erste Kürzungen und Änderungen geplant, „welche das System stabilisieren und die Treffsicherheit erhöhen sollen“.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
14° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
13° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
12° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
173.106 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
162.269 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
159.264 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1781 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1314 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1186 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Wien
Noch nicht alles?
Wien kürzt Mindestsicherung – für Neos nicht genug
Krone Plus Logo
Menschen von nebenan
„Mistkübler“ enthüllt unschöne Seiten der MA 48
Im „Krone“-Interview
Plakolm: Weniger Sozialhilfe für Großfamilien
Leopold Museum
Der geheime Nährboden von Schiele, Kokoschka & Co.
Lieferanten betrogen
Um 185.000 Euro Bier bestellt, ohne zu bezahlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf