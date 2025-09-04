Wien kürzt Mindestsicherung – für Neos nicht genug

Das Stadtoberhaupt stellt in Aussicht, dass dabei an verschiedenen Stellen gekürzt wird. So sollen Beträge, die für das Wohnen zweckgewidmet sind, künftig auch bei Kindern von der Mietbeihilfe abgezogen werden. Wohngemeinschaften wiederum werden Familien gleichgestellt, was ebenfalls eine Reduktion der Kosten bringen soll. Für Dreijährige steht eine Kindergartenpflicht im Raum. Ziel sei es, Menschen stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren und dabei zugleich die soziale Absicherung zu gewährleisten. Das Aus für den Schulungszuschlag ist schon länger bekannt.