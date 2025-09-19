Ex-Grüner: „Dann wäre AfD-Regierung opportun“

Wenn die Partei von Alice Weidel in Ostdeutschland die stärkste Kraft würde, könnte es zu einer Zwangssituation kommen, „in der eine Regierungsbeteiligung der AfD möglicherweise doch opportun ist“, so Palmer. Dann gäbe es nämlich zwei Möglichkeiten: „Die AfD kann es nicht und der Zauber ist vorbei. Oder es gelingt, sie so zu domestizieren, dass sie eine rechtskonservativ bürgerliche Partei wird.“