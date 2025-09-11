Immunität aufgehoben: Razzia bei AfD-Mann Krah

Am Mittwoch wurden Büroräume Krahs im Deutschen Bundestag in Berlin sowie Wohn- und Geschäftsräume in Dresden und – mit Unterstützung von Eurojust und der belgischen Justiz – in Brüssel durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mitteilte.

Die Durchsuchungen waren vom Oberlandesgericht Dresden angeordnet worden. Nach Angaben aus Fraktionskreisen war Krah zum Zeitpunkt der Durchsuchung seines Büros selbst nicht im Bundestag. Ein anderer AfD-Abgeordneter sei jedoch anwesend gewesen.