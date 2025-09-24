Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theaterspaß in Wien

Tickets für das Theater „Männerfrei“ gewinnen

Gewinnspiele
24.09.2025 11:00

Das Erfolgsstück „Männerfrei“ von Erich Furrer läuft derzeit in der Komödie am Kai in Wien und sorgt für volle Säle und beste Stimmung. Für die Vorstellung am 3. Oktober verlosen wir 3x2 Tickets – jetzt mitmachen und live dabei sein!

Drei Freundinnen – Evi, Rosi und Gabi – gönnen sich einen männerfreien Kurzurlaub. Doch schon am ersten Abend wird alles anders: Evi erwartet Männerbesuch und will ihren Lover sogar im gemeinsamen Bungalow einquartieren. Die Neugier siegt, und Rosi und Gabi stimmen zu. Als Rosi den vermeintlich fremden Mann im Garten entdeckt, kippt die Stimmung. Dank Rosis psychologischem Geschick wird aus dem drohenden Eifersuchtsdrama ein Happy End – bis plötzlich noch ein Mann auftaucht...

(Bild: Binder_Erich_Furrer)
(Bild: Binder_Erich_Furrer)
(Bild: Binder_Erich_Furrer)

Mit Gabriela Benesch, Susanna Hirschler, Eva-Christina Binder und Erich Furrer erleben Sie eine pointierte Theater-Komödie voller Witz, Charme und überraschender Wendungen – aktuell auf der Bühne! Weitere Infos finden Sie HIER

Mitmachen & Kabarettkarten gewinnen!
Mit krone.tv haben Sie nun die Chance auf 3x2 Tickets für die Vorstellung „Männerfrei“ am 3. Oktober in der Komödie am Kai. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. September, 09:00 Uhr. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
213.837 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
183.533 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.542 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2016 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1805 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1707 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf