Tickets für das Theater „Männerfrei“ gewinnen

Drei Freundinnen – Evi, Rosi und Gabi – gönnen sich einen männerfreien Kurzurlaub. Doch schon am ersten Abend wird alles anders: Evi erwartet Männerbesuch und will ihren Lover sogar im gemeinsamen Bungalow einquartieren. Die Neugier siegt, und Rosi und Gabi stimmen zu. Als Rosi den vermeintlich fremden Mann im Garten entdeckt, kippt die Stimmung. Dank Rosis psychologischem Geschick wird aus dem drohenden Eifersuchtsdrama ein Happy End – bis plötzlich noch ein Mann auftaucht...