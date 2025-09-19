„Schnitzel Hawaii“ ist Österreichs „Geheimwaffe“

Der den Jetlag mittlerweile gewohnt ist. Als professioneller Pickleballspieler gehört das Reisen genauso zum Sortiment wie Schläger und Ball. „Meine Frau und ich spielen beide in Profi-Ligen in Australien und Indien, da fliegen wir natürlich ein paar Mal im Jahr hin und her.“ Die beiden Söhne Legend (4) und Summit (2) bleiben bei den Großeltern, Tochter Shado (6) darf schon manchmal mit. „Wir versuchen, wo es geht, sie mitzunehmen, ihr andere Länder und Kulturen zu zeigen.“ Die rot-weiß-rote bekommt die ganze Familie durch Großvater und Urgroßmutter ohnehin auf die Insel geliefert. „Das Essen ist natürlich das Beste daran.“