„Schnitzel Hawaii“ ist Österreichs „Geheimwaffe“

Am Freitag startet mit der Pickleball-EM in Rom auch das Highlight des Jahres. Das „Team Austria“ hat ein besonderes Ass im Ärmel, setzt auf hawaiianisch-österreichische Profipower und ein amerikanisches Doppel ...
Ein Hawaiianer reist aus Australien nach Italien und trifft dort eine Gruppe Österreicher. Klingt wie der Beginn eines bestenfalls mittelmäßigen Witzes, ist es aber nicht. „Ich war rund 30 Stunden unterwegs, hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie spät es überhaupt ist“, schmunzelte Prycen Haas spätabends erschöpft ins Telefon der „Krone“.
Der US-Insel-Boy mit Floridsdorfer Wurzeln landete in Rom, um bei der am Wochenende stattfindenden Pickleball-EM für „Team Austria“ aufzuschlagen. Bei der Einreisekontrolle am römischen „Leonardo da Vinci“-Flughafen griff er deshalb auch zum weinroten Pass mit dem Bundes-, statt zum blauen mit dem Weißkopfseeadler. „Mein Vater kommt aus Wien, hat meine Mutter hier kennengelernt und ist hier hergezogen. Deshalb hab ich auch beide Staatsbürgerschaften - im Moment bin ich als Österreicher unterwegs“, lacht der 32-Jährige.
Der den Jetlag mittlerweile gewohnt ist. Als professioneller Pickleballspieler gehört das Reisen genauso zum Sortiment wie Schläger und Ball. „Meine Frau und ich spielen beide in Profi-Ligen in Australien und Indien, da fliegen wir natürlich ein paar Mal im Jahr hin und her.“ Die beiden Söhne Legend (4) und Summit (2) bleiben bei den Großeltern, Tochter Shado (6) darf schon manchmal mit. „Wir versuchen, wo es geht, sie mitzunehmen, ihr andere Länder und Kulturen zu zeigen.“ Die rot-weiß-rote bekommt die ganze Familie durch Großvater und Urgroßmutter ohnehin auf die Insel geliefert. „Das Essen ist natürlich das Beste daran.“
Bei der am Freitag startenden Europameisterschaft tritt das quasi menschgewordene „Schnitzel Hawaii“ im Herren-Doppel mit Stephen Preissler an. Der 23-jährige aus Florida, mit steirischer Mutter, passt Haas dabei nicht nur sprachlich gut ins System. „Ich war lange Zeit als Tenniscoach an der Uni tätig, deshalb arbeite ich gerne mit Jungen zusammen, weiß, wie ich mit ihnen am besten umgehe. Die Kombi ist außerdem vielversprechend: Er hat die Schnelligkeit und ich die Erfahrung.“
Die Chancen auf Edelmetall für Rot-Weiß-Rot sieht er aber auch abseits des eigenen Courts gut. Mit dem dreifachen österreichischen Meister Thomas Knapp, sowie Damen-Doppel-Meister Jasmin Primus und Ashley Simpson sei auch in den Kategorien Mixed, Doppel und Einzel etwas möglich. „Wir wollen auf jeden Fall für Wirbel sorgen, vielleicht einen guten Lauf hinkriegen. Außerdem: Im Pickleball kann alles passieren.“
