Katy Perry soll All-Flug mittlerweile bereuen

Perry sorgte während und nach dem Flug ins All jedenfalls für jede Menge emotionale Momente. So ging die Sängerin nach der Landung auf die Knie, um den Boden zu küssen, und schwebte während des Allflugs mit einem Gänseblümchen – eine süße Hommage an Tochter Daisy – durch die Kapsel. Szenen, die zwar ans Herz gehen, die ihr aber auch viel Spott und Hohn einbrachten.