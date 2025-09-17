Obama nach Kirk-Attentat: USA an „Scheidepunkt“

„Es ist eine Tragödie“

„Egal, wo man politisch steht – was Charlie Kirk passiert ist, war entsetzlich und eine Tragödie“, betonte Obama. Er habe viele Positionen Kirks – etwa herabwürdigende Äußerungen über schwarze Frauen wie seine Ehefrau Michelle oder Verfassungsrichterin Ketanji Brown Jackson – klar abgelehnt. Damit bezog er sich auf Kirks Behauptung, den beiden Frauen fehle es an ausreichender „geistiger Kapazität“. Das ändere aber nichts daran, dass Kirks Tod ein schwerer Verlust für Familie und Anhänger sei, sagte Obama. Er trauere um ihn und mit dessen Angehörigen.