Attentäter hatte genug von Charlie Kirks „Hass“

Verdacht der Eltern

Am Tag nach der Tat habe R.s Mutter die Aufnahmen des Schützen gesehen und die Ähnlichkeit zu ihrem Sohn bemerkt, erzählte Gray. Bei einem Anruf habe er jedoch der Mutter versichert, dass er „krank zu Hause“ sei – genau wie am Vortag. R.s Vater fiel demnach auf, „dass das Gewehr, das die Polizei als Tatwaffe vermutete, mit einem Gewehr übereinstimmte, das seinem Sohn geschenkt worden war“.