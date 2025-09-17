„Fluchthelfer“ (71) von Kirk-Attentäter in Haft

Laut Anklage scheint Robinsons Mitbewohnerin und Lebensgefährtin realisiert zu haben, dass er den Anschlag auf Kirk verübt hatte, als dieser eine SMS mit dem Inhalt „Lass alles stehen und liegen und schau unter meiner Tastatur nach“ schickte. Dort fand sich offenbar eine Notiz, auf der geschrieben stand: „Ich hatte die Gelegenheit, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde sie nutzen.“ Aus dem Austausch gehe auch hervor, dass das verwendete Gewehr seinem Großvater gehört haben soll.