Mutmaßlicher Kirk-Attentäter erstmals vor Gericht

Der 22-Jährige sitzt im US-Staat Utah in Haft, wo sich die Tat am vergangenen Mittwoch ereignet hatte. Die Vorladung von Tyler R. erfolgte per Videoschaltung und wurde – wie in den USA oft üblich – live von zahlreichen Fernsehsendern übertragen.

Ihm werden auch Behinderung der Justiz, Zeugenbeeinflussung und eine Gewalttat in Anwesenheit von Kindern vorgeworfen. Die nächste Anhörung ist für den 29. September angesetzt.