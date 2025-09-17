Aufregung in Rom: Salvini umarmt Kreml-Botschafter

Sozialdemokraten rufen die Regierung Meloni zur Distanzierung von Salvinis Geste auf: „Salvinis Umarmung mit dem Botschafter Putins ist eine tiefe Schande für Italien. Die Regierung muss sich unverzüglich davon distanzieren und klar ihre Verurteilung des Regimes in Moskau sowie ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigen“, betonte PD-Senator Filippo Sensi.