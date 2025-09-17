Aufregung in Rom: Salvini umarmt Kreml-Botschafter

Der italienische Vizepremier Matteo Salvini hat den russischen Botschafter brüderlich umarmt. Dafür muss der Chef der rechten Regierungspartei Lega nun viel Kritik einstecken. Der will davon aber nichts wissen …
Die Szene spielte sich in der chinesischen Botschaft in Rom bei einem Empfang ab, wo Salvini den russischen Botschafter Alexej Paramonow herzte. Besonders brisant: Dieser gilt als ausgesprochener Kritiker von Premierministerin Giorgia Meloni – Salvinis Chefin.
Die Art und Weise der Begrüßung Salvinis wurde von den oppositionellen Sozialdemokraten (PD – Partito Democratico) als „größte Schande für Italien“ bezeichnet. „Vizepremier Salvini fällt nichts Besseres ein, als dem russischen Botschafter – der Italien erst gestern scharf angegriffen hat – in aller Unterwürfigkeit und Zuneigung zu begegnen.“
Weiter heißt es: „Was denkt Premierministerin Meloni über das Verhalten ihres Stellvertreters? Italien verurteilt das Regime in Moskau. Diese Ambivalenz schadet nur weiter der ohnehin schon geschwächten Glaubwürdigkeit unseres Landes auf internationaler Ebene“, so die PD in einer Stellungnahme.
Sozialdemokraten rufen die Regierung Meloni zur Distanzierung von Salvinis Geste auf: „Salvinis Umarmung mit dem Botschafter Putins ist eine tiefe Schande für Italien. Die Regierung muss sich unverzüglich davon distanzieren und klar ihre Verurteilung des Regimes in Moskau sowie ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigen“, betonte PD-Senator Filippo Sensi.
Vizepremier versteht Kritik nicht
Salvini wies die Kritik entschieden zurück. „Ich habe den russischen Botschafter bei einem Empfang getroffen – so wie Dutzende andere Botschafter auch. Ich ziehe einen Händedruck einem schiefen Blick vor“, so Salvini laut Medienangaben.
Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 war Salvini ein bekennender Bewunderer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zuletzt hatte Salvini wiederholt Kritik an den Plänen der französischen Regierung zur Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine geübt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.