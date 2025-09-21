„Swiped“: Vom Suchen und Finden der großen Liebe

„Swiped“ beleuchtet nicht nur das Geschäft mit der vermeintlichen Online-Liebe, sondern mit Whitney Wolfe Herd auch die Geschichte der jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt und ihren steinigen Weg dorthin. Lily James, sie hat auch mitproduziert, macht als Titelheldin das Beste aus dem Stoff, der ihr zur Verfügung gestellt wird. Am Ende scheiter der Film aber ausgerechnet daran, was auch den meisten Tinder-Bekanntschaften nachgesagt wird: mangelnde Tiefe. Leider ist es eher eine schnelle TV-Nummer geworden.