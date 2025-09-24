Nach nächster Finalniederlage fließen die Tränen

Letzter Turniersieg fast drei Jahre her

Während bei Tabilo Partystimmung herrschte, konnte es Musetti nicht fassen. Einmal mehr musste sich der Italiener, die Nummer eins des Turniers, in einem Endspiel geschlagen geben. Sein letzter Turnier-Triumph liegt bereits fast drei Jahre zurück (Oktober 2022 beim ATP250er-Turnier in Neapel).