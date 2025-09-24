Nach nächster Finalniederlage fließen die Tränen

Riesengroße Enttäuschung bei Lorenzo Musetti! Trotz Matchbällen verlor Italiens Tennis-Star in Chengdu (China) sein fünftes Finale in Folge. Anschließend kämpfte die Nummer neun der Welt mit den Tränen.
Ist das bitter! Lorenzo Musetti ließ zwei Matchbälle liegen und musste sich nach 2:39 Stunden dem Chilenen Alejandro Tabilo mit 3:6, 6:2 und 6:7(5) geschlagen geben.
Damit sorgte Tabilo für eine Riesenüberraschung und verbessert sich in der Weltrangliste um 40 Plätze auf Position 72.
Letzter Turniersieg fast drei Jahre her
Während bei Tabilo Partystimmung herrschte, konnte es Musetti nicht fassen. Einmal mehr musste sich der Italiener, die Nummer eins des Turniers, in einem Endspiel geschlagen geben. Sein letzter Turnier-Triumph liegt bereits fast drei Jahre zurück (Oktober 2022 beim ATP250er-Turnier in Neapel).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.