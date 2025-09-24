Schellhorn mit deutlicher Kritik an Schumann

Schelte für Bundesländer und Sozialpartner

Bei der Podiumsdiskussion „Tiroler Adler Runde“ mit zahlreichen Tiroler Unternehmern gab es auch Rüffel für die politischen Verantwortlichen in den Bundesländern und deren mangelnde Reformbereitschaft. Er sei keineswegs für die Abschaffung des Föderalismus, aber es brauche eine „Strukturreform“, die aus einer „Föderalismusreform und einer ,Förderalismusreform‘“ bestehen müsse. Das NEOS-Regierungsmitglied sprach sich auch für „mehr Wettbewerb“ zwischen den Bundesländern aus, der schließlich zu mehr Effizienz führen würde und brachte etwa einen „Steuerwettbewerb“ ins Spiel. Es brauche darüber hinaus auch ein „Kumulationsverbot“, also ein „Verbot von Doppel- und Dreifachförderungen“ – dies würde allein fast vier Milliarden Euro fürs Budget bringen.