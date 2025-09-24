Vorteilswelt
Klausel beim FC Bayern

Spektakulärer Kane-Wechsel? „Er ist willkommen!“

Fußball International
24.09.2025 08:13
Kehrt Harry Kane nach London zurück?
Kehrt Harry Kane nach London zurück?(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Bahnt sich etwa eine spektakuläre England-Rückkehr von Harry Kane an? „Er ist willkommen. Wenn er zu uns kommen möchte, ist er mehr als willkommen“, betont Tottenham-Coach Thomas Frank.

Am Dienstag sorgten Berichte, dass Harry Kane dem FC Bayern München schon bald wieder den Rücken kehren könnte, für mächtig Aufsehen. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung schrieb, darf der Topstürmer den deutschen Rekordmeister bereits nach dieser Saison für eine festgeschriebene Ablöse von 65 Millionen Euro verlassen, wenn er den Wechsel in diesem im Winter ankündigt.

Harry Kane
Harry Kane(Bild: GEPA)

Sein einstiger Arbeitgeber, Tottenham Hotspur, hat bereits großes Interesse bekundet. Klubboss Daniel Levy, mit dem Kane nicht gut ausgekommen sein soll, hat sich verabschiedet. Dafür ist nun die befreundete Familie Lewis am Ruder – und die will den Torjäger offenbar unbedingt heimholen!

Harry Kane
Top-Klub interessiert
Enthüllt: Kane könnte Bayern schon bald verlassen
23.09.2025
Schon am Freitag
Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten
22.09.2025

„Ich glaube, es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Kane gerne zurückhaben würden“, meint Spurs-Trainer Thomas Frank, als er auf die Gerüchte rund um den 32-jährigen Angreifer angesprochen wurde.

„Ich selbst bin ein Reisender“
Dass aktuell jedoch noch einiges gegen einen Kane-Abschied aus München spricht, weiß auch Frank. „Persönlich glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass er das derzeit tun wird. Er wird wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gute Leistungen bringen“, so der 51-jährige Däne. „Ich selbst bin ein Reisender, ich reise gerne, ich erkunde auch gerne Dinge. Er ist viele Jahre hier gewesen, warum also nicht die Zeit bei Bayern noch ein bisschen mehr genießen?“

