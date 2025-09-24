Spektakulärer Kane-Wechsel? „Er ist willkommen!“

„Ich selbst bin ein Reisender“

Dass aktuell jedoch noch einiges gegen einen Kane-Abschied aus München spricht, weiß auch Frank. „Persönlich glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass er das derzeit tun wird. Er wird wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gute Leistungen bringen“, so der 51-jährige Däne. „Ich selbst bin ein Reisender, ich reise gerne, ich erkunde auch gerne Dinge. Er ist viele Jahre hier gewesen, warum also nicht die Zeit bei Bayern noch ein bisschen mehr genießen?“