Warum ÖVP ihr Ruperti-Treffen heuer ausfallen ließ

Alljährlich? Nicht ganz. Heuer, ausgerechnet nach der Übernahme der Parteispitze durch Karoline Edtstadler, entfällt der traditionsreiche Termin. Zückt die neue Landeshauptfrau etwa auch in der Partei den Sparstift und streicht das Treffen? „Nein“, versichert Partei-Manager Nikolaus Stampfer. „Alle vier Jahre, in den Jahren, in denen wir einen ÖVP-Landeskongress haben, gibt es kein Ruperti-Treffen. Das war auch früher schon so.“