Crash auf der Südautobahn: Megastau im Frühverkehr

Ein Unfall auf der A2-Südautobahn nahe Laßnitzhöhe (Steiermark) brachte Mittwochmorgen den Frühverkehr ins Stocken. Mittlerweile wurde die Unfallstelle abgesichert – der aktuell noch zehn Kilometer lange Stau sollte sich langsam auflösen.
Am regnerischen Mittwochmorgen krachte es im Frühverkehr auf der A2-Südautobahn kurz vor Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz. Zum genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt – die Polizei kann lediglich einen Zusammenstoß bestätigen.
Noch zehn Kilometer Stau
Die Auswirkungen für Pendler: über eine Stunde Stau. Gegen 8.20 Uhr konnte dann leichte Entwarnung gegeben werden: „Die Unfallfahrzeuge sind bereits am Pannenstreifen abgesichert worden und die Begrenzungen werden gerade von der Asfinag abgebaut. Derzeit noch 10 km Stau“, berichtet Antenne Steiermark.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.