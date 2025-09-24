Nach England-Topspiel

Sorgen um Haaland: Das sagt City-Coach Guardiola

Fußball
24.09.2025 07:03
0 Kommentare

Manchester-City-Stürmer Erling Haaland musste am Sonntag im Topspiel gegen Arsenal mit Rückenproblemen ausgewechselt werden. Trainer Pep Guardiola hofft jedoch, dass der Norweger schon am Samstag gegen Burnley wieder einsatzbereit ist.

Weitere Videos
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Derby in Wien & leere Dosen in Salzburg!
Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
Ousmane Dembele
Ballon d‘Or
Schlechtester Gewinner? Hitzige Dembele-Debatten
Fußball
Wer erzielte das Tor der Runde?
Stimmen Sie ab
Vier Kracher! Wählen Sie hier das Tor der 7. Runde
Bundesliga
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf