Deutschlehrer hetzt in Posting gegen Journalistin

Die Beschimpfung einer freien Journalistin unter deren Insta-Beitrag zur FPÖ nach den Wahlen ist haarsträubend: „Du dumme zugeunierin verpiss dich. Vergewaltigungen und Morde werden von Linken vertuscht! Vergewaltiger werden freigesprochen. Kriminelle Akte von Flüchtlingen werden gerichtlich freigesprochen. Du Ungebildete dürftest deine Meinung gar nicht äußern!!!“ – so ein wörtlicher Auszug aus dem Hassposting, das den 27-Jährigen in Wien wegen Beleidigung und Verhetzung vor den Strafrichter brachte. Unfassbar: Der Mann ist Deutschlehrer, absolvierte eine Ausbildung als Sprachtrainer für Flüchtlinge.