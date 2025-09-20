Gangster jagen Jude Law: Es fehlen die Emotionen

Die Handlung von „Black Rabbit“ zieht sich wie ein Kaugummi dahin, acht lange Stunden, von denen man schon zwei schauen muss, bis man obige Prämisse erreicht hat. Eingedampft auf einen Film hätte die Produktion flott und spannend sein können, ein Wettlauf mit der Zeit. So scheinen die brutalen Schuldeneintreiber gefühlt jede Viertelstunde vorbeizuschauen, um zu fragen, ob die Brüder nun schon eine Lösung für ihr Minus am Konto gefunden hätten. Zudem fehlen die großen Emotionen, man wird nicht mitgerissen von den schablonenhaften Figuren und Beziehungen, die seltsam an der Oberfläche haften bleiben. Vielleicht hätte es ja geholfen, wenn man die Gesichter der Schauspieler öfter erkennen hätte können.