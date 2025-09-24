Fleischer lobt 800 € „Kopfgeld“ auf Vandalen aus

Scheiben mit Nothammer oder Schusswaffe zerstört

In der Nacht von Samstag auf Sonntag seien ihm an der Filiale alle Scheiben zerschlagen worden. Sieht man sich die Fotos genauer an, wurden sie wohl mit einem Nothammer zertrümmert oder zerschossen. Nicht das erste Mal, dass sich Höfinger mit etwas Unangenehmen herumschlagen muss. Schon dreimal versuchte man, bei ihm einzubrechen, einmal mit Erfolg.