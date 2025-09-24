Vorteilswelt
Scheiben zertrümmert

Fleischer lobt 800 € „Kopfgeld“ auf Vandalen aus

Wien
24.09.2025 08:30
Helmut Höfinger möchte herausfinden, wer seine Scheiben zertrümmert hat.
Helmut Höfinger möchte herausfinden, wer seine Scheiben zertrümmert hat.(Bild: Krone KREATIV/Helmut Höfinger)

Am Wochenende hatte ein Unbekannter die Traditions-Pferdefleischerei Höfinger in der Floridsdorfer Anton-Störck-Gasse im Visier. Alle Scheiben sind beschädigt, vom Täter fehlt bisher noch jede Spur. Nun hofft der Geschädigte auf Hinweise aus der Bevölkerung – und die will er auch belohnen.

„Jetzt reichts!“ Erbost meldete sich der Wiener Fleischer Helmut Höfinger am Wochenende bei seinen Social-Media-Freunden. Womit es ihm reichte, war relativ schnell ersichtlich. Fotos zeigten, wie in jeder einzelnen Scheibe seiner traditionsreichen Pferdefleischer-Filiale in der Anton-Störck-Gasse 86 in Floridsdorf(er betreibt auch eine im niederösterreichischen Schwechat) unschöne Löcher und Risse prangten. Doch was war passiert?

Betroffen sind leider alle Fensterscheiben des Floridsdorfer Betriebes.
Betroffen sind leider alle Fensterscheiben des Floridsdorfer Betriebes.(Bild: Helmut Höfinger)

Scheiben mit Nothammer oder Schusswaffe zerstört
In der Nacht von Samstag auf Sonntag seien ihm an der Filiale alle Scheiben zerschlagen worden. Sieht man sich die Fotos genauer an, wurden sie wohl mit einem Nothammer zertrümmert oder zerschossen. Nicht das erste Mal, dass sich Höfinger mit etwas Unangenehmen herumschlagen muss. Schon dreimal versuchte man, bei ihm einzubrechen, einmal mit Erfolg.

Ich überlege jetzt echt, ob ich noch mehr Kameras installiere.

Helmut Höfinger zur „Krone“

„Die ruinieren mich ja!“
Nun hofft er, dass die Polizei Hinweise bekommt. Er selbst lobt 800 Euro für zielführende Tipps aus. Und hofft, dass jemand erwischt wird: „Die ruinieren mich ja!“ In seinen weiteren Postings nahm Helmut Höfinger die Vorfälle trotz vermutlich 6000 bis 7000 Euro Schaden dennoch mit einer Portion Humor: „Die Höfingers lassen sich nicht unterkriegen! Es geht trotzdem weiter!“

Stefan Steinkogler
