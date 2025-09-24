Gleich drei Bagger in nur einer Woche gestohlen

Seriöse Anruferin

Er ist einer von den insgesamt drei betroffenen Vermietern, die je ein Arbeitsgerät dort zur Verfügung gestellt hatten. „Mich hat eine Frau mit einer österreichischen Telefonnummer und gutem Deutsch angerufen und nach dem neun Tonnen schweren Bagger gefragt. Sie hat mir auch die Daten einer Firma gesagt, es schaute alles seriös aus“, erklärt der Maschinenexperte. Am 15. September stellte er den Bagger für „vier bis fünf Tage“ bei der Baustelle ab.