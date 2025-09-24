Gleich drei Bagger in nur einer Woche gestohlen

Ungewöhnlicher Kriminalfall in Oberösterreich! Seit vergangener Woche verschwanden in Linz insgesamt drei schwere Baumaschinen, die zuvor gemietet worden waren. Die vermeintlichen Mieter dürften Profibetrüger sein, ließen nur die GPS-Tracker zurück. Dabei klang alles seriös, wie ein Geschädigter erzählt.
Bei einer Baustelle in der Leonfeldner Straße 340 in Linz waren keine Handwerker, sondern Profigauner am Werk: Denn seit Mittwoch vergangener Woche fehlt von drei tonnenschweren Baggern jegliche Spur. „Wir bitten jeden, der etwas gesehen hat, sich bei uns zu melden. Die Bagger können nicht einfach so wegkommen sein. Sie müssen auf einen Lkw aufgeladen worden sein“, ärgert sich der Besitzer, Gerhard Berger aus Oepping.
Seriöse Anruferin
Er ist einer von den insgesamt drei betroffenen Vermietern, die je ein Arbeitsgerät dort zur Verfügung gestellt hatten. „Mich hat eine Frau mit einer österreichischen Telefonnummer und gutem Deutsch angerufen und nach dem neun Tonnen schweren Bagger gefragt. Sie hat mir auch die Daten einer Firma gesagt, es schaute alles seriös aus“, erklärt der Maschinenexperte. Am 15. September stellte er den Bagger für „vier bis fünf Tage“ bei der Baustelle ab.
Telefonnummer nicht erreichbar
Am Donnerstag schaute schließlich ein Vermieterkollege bei der Baustelle vorbei, doch da waren die Bagger nicht mehr da. „Die Frau behauptete, dass sie auf einer anderen Baustelle gebraucht werden und sie sie heute noch zurückbringen wollte“, erinnert sich Berger an den letzten Kontakt, denn seither ist die Telefonnummer nicht mehr erreichbar.
Die Betroffenen gehen davon aus, dass es sich bei den Dieben um Profis handelt. Sie hatten nämlich bei den Baumaschinen das GPS ausgebaut und zurückgelassen oder ausgeschaltet. Nach genauerer Recherche fand Berger im Internet heraus, dass er nicht das erste Opfer dieser „Firma“ sein dürfte. Die drei Unternehmer erstatteten Anzeige. Der entstandene Schaden soll insgesamt bei über 100.000 Euro liegen.
Bierkisten aus Container mitgenommen
Geklärt ist hingegen ein Einbruch auf einer anderen Baustelle im Land ob der Enns. In Gmunden verschwanden am 12. September aus einem Baucontainer mehrere Bierkisten und Pfandflaschen. Von der Polizei konnten die drei jugendlichen Täter (14, 16 und 17 Jahre alt) rasch ausgeforscht werden.
Außerdem konnte dem Trio ein weiterer Diebstahl nachgewiesen werden. Weil der 16-Jährige kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, wurde er am Montag festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
