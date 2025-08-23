„Fall For Me“: Prickelnd wie ein stilles Wasser

Was Netflix als „erotisches Drama“ anpreist, ist erotisch und dramatisch so prickelnd wie ein stilles Wasser. Spätestens nach dem ersten Drittel weiß man schon, wo die Reise hingeht. Da können die teils bemühten Schauspieler, darunter auch komplett ungenutzte Kapazunder wie Thomas Kretschmann als schmieriger Immobilien-Hai, das Ruder nicht herumreißen. Und nur weil ein Film Sexszenen enthält oder Darstellerinnen mit durchnässten T-Shirts und ohne Unterwäsche durchs Bild laufen, hat das noch lange nichts mit Erotik zu tun. Die einzige Lust, die man bei „Fall for Me“ verspürt könnte, ist seine Koffer zu packen und nach Mallorca zu fliegen.