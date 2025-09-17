Steuergeld-Millionen für Nebenjobs in Regierung

500 Nebenbeschäftigungsarten im Verteidigungsministerium

Spitzenreiter bei den Summen ist das Verteidigungsministerium, wo es gleich 500 (!) Nebenbeschäftigungsarten gibt: 2,2 Millionen Euro ebenfalls binnen drei Jahren. Im Bundeskanzleramt ist indes die Prüfung noch nicht abgeschlossen – aber auch hier übten Dutzende Mitarbeiter (kein einziger wurde untersagt) Nebenjobs aus. Dabei geht es um Vorträge an Unis und Fachhochschulen, Bildungseinrichtungen oder selbstständige Tätigkeiten.