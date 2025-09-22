Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge

In London Heathrow teilte das Personal am Sonntagnachmittag auf seiner Website mit, dass der Großteil der Flüge wieder nach Plan durchgeführt werden könne. Die Arbeiten, um die Störung beim Check-in zu beheben, dauerten an. Die Mitarbeitenden in Brüssel sagten, dass die Hälfte der am Montag geplanten Abflüge gestrichen sei. Passagierinnen und Passagiere wurden gebeten, zwei bis drei Stunden vor Abflug zum Flughafen zu kommen.