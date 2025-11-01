Falscher Sebastian Kurz zu Talkshow eingeladen

Deutscher Kurz erkennt Gemeinsamkeiten zu Ex-Kanzler

Der deutsche Bürgermeister erkennt in seinem Posting noch mehr Gemeinsamkeiten mit dem Ex-Kanzler, als nur die Namensgleichheit. „Wir teilen nicht nur den Namen, sondern auch den Jahrgang 1986 und eine gewisse politische Grundhaltung“, erklärt der Deutsche. Im Gegensatz zum österreichischen Kurz sei er jedoch „noch mittendrin“ in seinem Amt.