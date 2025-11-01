Andrew wollte Epstein „persönlich“ treffen

Widersprüchliche Aussagen

Später im Dezember desselben Jahres wurden der nunmehrige Ex-Prinz und Epstein gemeinsam im Central Park in New York fotografiert, bei einem Treffen, das Andrew später als „falsche Entscheidung“ bezeichnete.

In einem TV-Interview 2019 behauptete der Prinz, der einzige Grund für den Besuch sei gewesen, die Freundschaft persönlich zu beenden, da ein Anruf „feige“ sei. Dennoch wohnte er bei seinem Besuch mehrere Tage in Epsteins Anwesen. Die E-Mails stammen aus Gerichtsakten eines Rechtsstreits von 2023 zwischen den US-Jungferninseln und der Bank JP Morgan.