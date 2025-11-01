Kilde hat zu kämpfen: „Es kam wie aus dem Nichts“

Nach seiner schweren Verletzung im Jänner 2024 hat Ski-Rennläufer Aleksander Aamodt Kilde weiter mit den Folgen seiner langen Leidenszeit zu kämpfen. Zusammen mit seiner Verlobten Mikaela Shiffrin hat er sich nun zum Thema geäußert und erklärt, dass vor allem die anschließend erfolgte Infektion inklusive Blutvergiftung ihm nach wie vor zu schaffen macht. In der Nacht hat er deshalb weiterhin mit Panikattacken zu kämpfen.