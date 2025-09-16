Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Königin

Camilla fehlt bei Totenmesse für Herzogin von Kent

Royals
16.09.2025 14:10
Königin Camilla bleibt der Trauerfeier für die Herzogin von Kent fern. Sie st erkrankt und ...
Königin Camilla bleibt der Trauerfeier für die Herzogin von Kent fern. Sie st erkrankt und erholt sich auf Schloss Windsor.(Bild: AP/Aaron Chown)

Königin Camilla musste ihre Teilnahme an der Trauerfeier von Katharine, der Herzogin von Kent, am Dienstag absagen. Das gab der Buckingham-Palast kurz vor der Totenmesse bekannt.

0 Kommentare

Zwölf Tage nach dem Tod von Katharine im Alter von 92 Jahren nimmt die Royal Family in London Abschied von der Herzogin von Kent. Während unter anderem König Charles zur Trauerfeier in der Westminster Cathedral erwartet wird, musste seine Gattin Camilla in letzter Minute absagen.

„Großes Bedauern“
„Mit großem Bedauern hat Ihre Majestät die Königin ihre Teilnahme an der Requiem-Messe für die Herzogin von Kent heute Nachmittag abgesagt, da sie sich von einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung erholt“, teilte der Palast in einem Statement mit.

Ach auf X wurde das Statement des Palastes zu Königin Camillas Absage verbreitet:

Und weiter: „Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der ganzen Familie.“ Camilla sei aus Schottland angereist und ruhe sich aktuell auf Schloss Windsor aus, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem hoffe die Königin, dass sie rechtzeitig zu den Terminen im Rahmen des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump wieder genesen sei.

„Der Herzog von Kent wurde informiert und hat Camilla seine besten Wünsche für eine schnelle Genesung übermittelt“, teilte der Palast abschließend mit. 

Überreichte Wimbledon-Trophäe
Katharine, die mit Prince Edward verheiratet war, war vor allem der tennisinteressierten Öffentlichkeit dadurch vertraut, dass sie von den 1970er-Jahren bis 2001 den weiblichen Gewinnern des Wimbledon-Turniers die Trophäe überreichte. Dabei fiel sie durch warmherzige Gesten auch für die Unterlegenen auf.

Schon am Montagabend wurde der Sarg der Herzogin von Kent in der Westminster Cathedral ...
Schon am Montagabend wurde der Sarg der Herzogin von Kent in der Westminster Cathedral aufgebahrt.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Aufmerksamkeit erregte die am 22. Februar 1933 geborene Katharine, als sie 1994 als erstes höheres Mitglied der Königsfamilie von der anglikanischen Staatskirche zum Katholizismus übertrat. Die private Zeremonie fand in der Kapelle des damaligen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz von England und Wales, Kardinal Basil Hume, statt.

„Private Entscheidung“
Ihr Sprecher hatte zuvor mitgeteilt, es handle sich bei dem Schritt um „eine private Entscheidung“ der Herzogin, deren Mann ein Cousin von Königin Elizabeth II. (1926-2022) war. Der Entschluss stehe nicht in Zusammenhang mit der Zulassung von Frauen zum Priestertum in der anglikanischen Kirche von England. Auch Hume hatte den „persönlichen Charakter“ der Konversion unterstrichen.

Lesen Sie auch:
Von den 1970er-Jahren bis 2001 prägte die Herzogin das Bild von Wimbledon – als sie traditionell ...
Königsfamilie trauert
Herzogin von Kent im Kensington-Palast gestorben
05.09.2025

Der damalige Anglikaner-Primas und Erzbischof von Canterbury, George Carey, würdigte die Entscheidung der Herzogin als „Entschluss einer tiefgläubigen Christin“. Die Herzogin werde auch in Zukunft „einen Platz in unseren Herzen und in unseren Gebeten haben“, erklärte Carey. Papst Johannes Paul II. (1978-2005) empfing Katharine im November desselben Jahres in Privataudienz.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LondonSchottlandWimbledon
TrauerfeierFamilie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.663 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
117.012 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2849 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1629 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Royals
Sorge um Königin
Camilla fehlt bei Totenmesse für Herzogin von Kent
Mette-Marit sicher:
Märtha Louises Skandal-Doku wird für Wirbel sorgen
Neue Fotos!
So cool zeigt sich Prinzessin Sofía zum Uni-Start!
„Oh, hallo, Harry!“
Meghans heißer Geburtstags-Gruß an ihren Prinzen
„Gewissen ist rein“
Harry: Habe keine „schmutzige Wäsche“ gewaschen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf