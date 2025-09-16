Camilla fehlt bei Totenmesse für Herzogin von Kent

Und weiter: „Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der ganzen Familie.“ Camilla sei aus Schottland angereist und ruhe sich aktuell auf Schloss Windsor aus, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem hoffe die Königin, dass sie rechtzeitig zu den Terminen im Rahmen des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump wieder genesen sei.