Tod nur 24 Tage nach Heirat: „Welt ist zerbrochen“

Plötzlich lag er leblos zu Hause

„Ich war nur kurz beim Einkaufen“, schildert die junge Witwe völlig fassungslos. „Ich hab ihn noch gefragt, was er mag, da hat er gesagt, er hat so einen Gusto auf Gummibären.“ Mit diesen in der Einkaufstasche kam sie wenig später nach Hause und fand ihren Mann leblos vor. Jede Hilfe kam zu spät. „Was da in einem vorgeht, das kann man nicht beschreiben. Du gehst kurz weg, kommst zurück, und dein geliebter Mann, dein Lebensmittelpunkt, ist einfach verstorben. So etwas begreift man nicht. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen.“