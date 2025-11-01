Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tochter-Sohn-Trick

„Falsche Kinder“ zockten hilfsbereite Väter ab

Tirol
01.11.2025 14:35
Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn vermeintliche Kinder plötzlich mit neuer Nummer schreiben.
Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn vermeintliche Kinder plötzlich mit neuer Nummer schreiben.(Bild: JOE LORENZ DESIGN - stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Die Masche ist nicht neu, funktioniert aber leider immer noch: Unbekannte Betrüger geben sich gegenüber ihren Opfern per Handy-Nachricht als deren Kinder aus, täuschen eine Notlage vor und bitten um Geld. In den vergangenen Tagen fielen gleich zwei Tiroler auf den sogenannten „Tochter-Sohn-Trick“ herein. Die „Krone“ hat hilfreiche Präventionstipps.

0 Kommentare

Freitagnachmittag, 14 Uhr: Ein 77-jähriger Innsbrucker erhielt eine WhatsApp-Nachricht. Die Nummer kannte er nicht. Die Absenderin gab sich aber als dessen Tochter aus. Sie habe eine neue Handynummer und sei in Schwierigkeiten. Sie brauche dringend finanzielle Hilfe, hieß es darin.

Der Pensionist zeigte sich hilfsbereit, überwies an seine vermeintliche Tochter mehr als 1000 Euro. Als der Betrug auffiel, war es bereits zu spät. Zu einer zweiten Transaktion sei es zum Glück nicht mehr gekommen, berichtete die Polizei. Anzeige wurde erstattet – die Ermittlungen laufen.

Auslands-Tiroler verlor fast 10.000 Euro
Ähnlich erging es vor wenigen Tagen auch einem im Ausland lebenden Tiroler. Der 61-Jährige wurde von einem Unbekannten per SMS kontaktiert, der ihm vorgegaukelt hatte, dessen Sohn zu sein. Wieder wurde um Geld gebeten – und auch dieser Mann fiel auf den Trick herein. Der Schaden: ein hoher vierstelliger Eurobetrag, also fast 10.000 Euro!

Um derartigen Betrügern den Kampf anzusagen, sollten ein paar simple Tipps und Tricks beachtet werden.

Präventionstipps der Polizei

  • Überweisen Sie niemals Geldbeträge ohne Gegencheck: Versuchen Sie die betroffene Person persönlich zu erreichen.
  • Kontaktieren Sie die betroffene Person, indem Sie diese unter jener Telefonnummer zurückrufen, die Sie sonst auch verwenden.
  • Verwenden Sie zur telefonischen Kontaktaufnahme nicht die Sprachanruf-Funktion des Messenger-Dienstes.
  • Bezahlen/Überweisen Sie auf keinen Fall und überlegen Sie sich, ob die Überweisung für die betroffene Person überhaupt plausibel ist (Zahlungsgrund, Höhe, usw.).
  • Geben Sie keine Zugangsdaten oder Ihre Bankverbindung bekannt.
  • Melden Sie den Absender der Nachrichten beim entsprechenden Messenger-Dienst und blockieren Sie die Rufnummer.
  • Ist bereits ein Schaden eingetreten, erstatten Sie auf der nächsten Polizeiinspektion eine Anzeige.

Erhöhte Vorsicht ist stets geboten
In den meisten Fällen werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt – mit dreisten Lügenmärchen, beispielsweise werden Notsituationen vorgegaukelt. Darüber hinaus behaupten die falschen Nachkömmlinge oft, dass ihr Handy kaputt sei und das ihre neue Nummer wäre. Erhöhte Vorsicht ist geboten!

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
153.263 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
109.869 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
108.846 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf