„Falsche Kinder“ zockten hilfsbereite Väter ab

Auslands-Tiroler verlor fast 10.000 Euro

Ähnlich erging es vor wenigen Tagen auch einem im Ausland lebenden Tiroler. Der 61-Jährige wurde von einem Unbekannten per SMS kontaktiert, der ihm vorgegaukelt hatte, dessen Sohn zu sein. Wieder wurde um Geld gebeten – und auch dieser Mann fiel auf den Trick herein. Der Schaden: ein hoher vierstelliger Eurobetrag, also fast 10.000 Euro!