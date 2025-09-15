Abflug! Störche flattern wieder Richtung Aufstieg

„Für den Erfolg muss Team wie Familie auftreten“
Landesliga-Absteiger direkt im Aufwind: Im „Spiel der Runde“ ließ Kindberg-Mürzhofen dem FC Zeltweg keine Chance. Was ein Storch damit zu tun hat und wieso die sportlichen Entscheidungen beim Gegner eine Frau trifft.
Der Storch spielt eine wesentliche Rolle im Leben von Kindberg-Mürzhofen-Sportchef Sebastian Dulzky. Zum einen, weil er kürzlich bei ihm „landete“ und sich Vaterfreuden einstellten. Die Dulzkys feierten die Ankunft eines gesunden Mäderls. Zum anderen wird auch sein Verein, der im „Steirerkrone“-Spiel der Runde in der Oberliga Nord (Hier die Tabelle >>) auf Zeltweg traf, „die Störche“ genannt.
