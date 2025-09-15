Abflug! Störche flattern wieder Richtung Aufstieg

Der Storch spielt eine wesentliche Rolle im Leben von Kindberg-Mürzhofen-Sportchef Sebastian Dulzky. Zum einen, weil er kürzlich bei ihm „landete“ und sich Vaterfreuden einstellten. Die Dulzkys feierten die Ankunft eines gesunden Mäderls. Zum anderen wird auch sein Verein, der im „Steirerkrone“-Spiel der Runde in der Oberliga Nord (Hier die Tabelle >>) auf Zeltweg traf, „die Störche“ genannt.