Kolumbianischer Pornostar siegt gegen Instagram

Zwar gilt diese Verfassungsgerichtsentscheidung nur in Kolumbien, der Ex-Pornostar hofft jedoch einen Präzedenzfall geschaffen zu haben. Das Urteil soll Social-Media-Berühmtheiten gegen willkürliche Entscheidungen von Plattformen wie Instagram oder Facebook schützen.

Ex-Pornostar will Schadenersatz

Der Rechtsstreit von Esperanza Gómez ist aber noch nicht vorbei: Die Influencerin klagt jetzt den Internetriesen auf Schadensersatz wegen ihrer wirtschaftlichen Einbußen. Ihr neues Instagram-Profil hat nämlich nicht einmal halb so viele wie das gelöschte. Außerdem hätte nicht nur ihre Reputation, sondern auch Kooperationen mit diversen Marken unter dem Schritt von Meta gelitten. Etwas, mit dem Influencer bekanntlich viel Geld verdienen.