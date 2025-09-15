Urlauber (80) nach Kuhattacke schwer verletzt

Am Königssee (D) kam es Montag zu einem Notfall: Ein 80-jähriger Urlauber aus Hessen stürzte nach einem Kuhstoß und verletzte sich schwer. Wasserretter und Notarzt eilten zu Hilfe. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann in die Klinik geflogen. Auch am Morgen gab es einen Einsatz.
Ein harmloser Ausflug wurde im benachbarten Bayern zur Notfallszene: Am Montag gegen 11.30 Uhr stieß in Salet am Königssee eine Kuh einen 80-jährigen Urlauber aus Hessen an. Der Mann stolperte, fiel über einen Stein und zog sich eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu. Begleiter leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Leitstelle.
Mit dem Rettungsboot der BRK-Wasserwacht erreichten zwei Helfer die Stelle, versorgten den Verletzten und forderten wegen der starken Schmerzen einen Notarzt an. Hubschrauber „Christoph 14“ flog den Mann schließlich in die Kreisklinik Bad Reichenhall.
Schon am Montagmorgen war die Wasserwacht gefordert: Gegen 8.30 Uhr brachten die Retter eine 35-jährige Einheimische von Sankt Bartholomä zur Seelände. Sie hatte sich am Vortag am Knie verletzt und wurde ins Krankenhaus weitertransportiert.
