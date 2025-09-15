Urlauber (80) nach Kuhattacke schwer verletzt

Am Königssee (D) kam es Montag zu einem Notfall: Ein 80-jähriger Urlauber aus Hessen stürzte nach einem Kuhstoß und verletzte sich schwer. Wasserretter und Notarzt eilten zu Hilfe. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann in die Klinik geflogen. Auch am Morgen gab es einen Einsatz.