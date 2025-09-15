Wie das Land Salzburg auf KI-Propaganda setzt
Auf Videoplattform
Schon bevor das Salzburger Landes-Medienzentrum einen neuen Chef bekommt, gibt es in der teuren Abteilung eine neue Mitarbeiterin, die über sich selbst sagt: „Mich gibt es nicht wirklich.“ Die höfliche Frau mit klingendem Namen hatte bereits mehrere Einsätze ...
Für das Landes-Medienzentrum wird zwar derzeit nach einem neuen Chef gesucht, eine neue Mitarbeiterin gibt es aber schon länger. Praktisch mit dem Amtsantritt von Karoline Edtstadler (ÖVP) als Landeshauptfrau zog nämlich auch eine neue Stimme bei „Salzburg On“, der Videoplattform des Propagandadienstes ein.
