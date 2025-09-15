Wie das Land Salzburg auf KI-Propaganda setzt

Für das Landes-Medienzentrum wird zwar derzeit nach einem neuen Chef gesucht, eine neue Mitarbeiterin gibt es aber schon länger. Praktisch mit dem Amtsantritt von Karoline Edtstadler (ÖVP) als Landeshauptfrau zog nämlich auch eine neue Stimme bei „Salzburg On“, der Videoplattform des Propagandadienstes ein.