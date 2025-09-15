Emma Willis: „Dachte sogar über Scheidung nach“

„War, als würde ich mit einem anderen aufwachen“

Besonders schwer sei es für sie gewesen, mitansehen zu müssen, wie sich die Persönlichkeit ihres Ehemannes bereits Monate vor der Diagnose veränderte. „Das war einfach nicht Bruce“, schilderte Emma, dass sie ihren geliebten Ehepartner plötzlich nicht mehr wiedererkannt habe. Bei den Familienessen habe Bruce teilnahmslos dagesessen, gemeinsame Traditionen und Zukunftspläne schienen für ihn plötzlich keine Rolle mehr zu spielen. „Das war einfach nicht der Mann, den ich geheiratet hatte. Es war, als würde ich mit jemand anderem aufwachen.“