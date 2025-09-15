Deutsche Strafanzeige gegen israelischen Sniper

Laut gemeinsamen Recherchen mehrerer internationaler Medien – darunter der „Spiegel“ und das ZDF – soll ein israelischer Scharfschütze aus München gemeinsam mit einem Kameraden in Gaza mehrfach gezielt Unbewaffnete erschossen haben. Das gehe unter anderem aus einem Videointerview mit dem Kameraden hervor. Sie hätten nicht gewusst, auf wen sie gefeuert hätten, sagte der Kamerad laut einem Bericht des „Spiegel“. Einige der getöteten Männer seien nicht bewaffnet, aber im wehrfähigen Alter gewesen.