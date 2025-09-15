„Sensationell!“ Daviscup-Helden begeistern Thiem

„Das war eine sensationelle Leistung. Das ist extrem wichtig für das ganze österreichische Tennis. Das Finalturnier wird wieder einige Leute vor den Fernseher locken, die sonst nicht so Tennisinteressiert sind. Das ist immens wichtig“, sagte der ehemalige Topspieler am Montag bei der Sendung „Sport & Talk aus dem Hangar 7“ auf ServusTV.