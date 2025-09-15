„Sensationell!“ Daviscup-Helden begeistern Thiem

Dominic Thiem hofft nach dem Einzug von Österreichs Männer-Equipe ins Finalturnier des Daviscups auf einen Aufschwung in Tennis-Österreich.
„Das war eine sensationelle Leistung. Das ist extrem wichtig für das ganze österreichische Tennis. Das Finalturnier wird wieder einige Leute vor den Fernseher locken, die sonst nicht so Tennisinteressiert sind. Das ist immens wichtig“, sagte der ehemalige Topspieler am Montag bei der Sendung „Sport & Talk aus dem Hangar 7“ auf ServusTV.
Finalturnier in Bologna
Erst zum fünften Mal ist Österreich in der offenen Ära im Viertelfinale vertreten, letztmals war das 2012 der Fall. Das Finalturnier findet im November in Bologna statt, die Auslosung erfolgt am Mittwoch. Die Österreicher bezwangen Ungarn am vergangenen Wochenende, angeführt von Jurij Rodionov, auswärts mit 3:2.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.