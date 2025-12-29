Haydn-Hochschule startet mit Rekord ins neue Jahr

46 Abschlüsse, 48 neue Studierende und 350 Anmeldungen: Die Joseph Haydn Privathochschule setzt auf Kooperationen, internationale Forschung und starke Bühnenpräsenz. 2026 rückt für die junge Hochschule vor allem die Verlängerung der Akkreditierung in den Mittelpunkt.
Die Joseph Haydn Privathochschule (JHP) startet mit Rückenwind ins neue Jahr: 46 Abschlüsse, 48 neue Studierende und 350 Anmeldungen, so viele wie noch nie. „Das oberste Gebot bleibt die Qualität. Die Zahlen zeigen, dass wir mit unserem Profil überzeugen“, sagt Geschäftsführer Michael Gerbavsits. Auch musikalisch bleibt das Tempo hoch. Die Reihe „Talente aus dem Burgenland“ startet am 15. Jänner, im Mai folgt das Konzert „4peace“ mit Stardirigent Ola Rudner. Fix an Bord bleibt die Militärmusik als Praxis-Partner.
Hälfte der Studierenden kommt aus dem Burgenland
Internationalität ist längst Alltag: Studierende aus fast 40 Ländern, Lehrende aus elf Nationen, dazu drei neue Gastdozentinnen. Österreichweit einzigartig: die Schwerpunkte Glasharmonika und Jazz-Violine. Geforscht wird zu Haydn, Liszt, der burgenländischen Musikgeschichte und „Mathetik“. „Unsere Lehrenden sind international aktiv. Diese Verbindung aus Bühne, Forschung und Lehre ist unser Fundament“, sagt Rektor Gerhard Krammer. Besonders erfreulich: 52 Prozent Studierenden stammen aus dem Burgenland. Für Gerbavsits ist das „ein klarer Beweis dafür, dass wir die heimische Musikausbildung nachhaltig stärken“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.