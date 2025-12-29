Haydn-Hochschule startet mit Rekord ins neue Jahr

Die Joseph Haydn Privathochschule (JHP) startet mit Rückenwind ins neue Jahr: 46 Abschlüsse, 48 neue Studierende und 350 Anmeldungen, so viele wie noch nie. „Das oberste Gebot bleibt die Qualität. Die Zahlen zeigen, dass wir mit unserem Profil überzeugen“, sagt Geschäftsführer Michael Gerbavsits. Auch musikalisch bleibt das Tempo hoch. Die Reihe „Talente aus dem Burgenland“ startet am 15. Jänner, im Mai folgt das Konzert „4peace“ mit Stardirigent Ola Rudner. Fix an Bord bleibt die Militärmusik als Praxis-Partner.